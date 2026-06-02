В Кыштыме запустили колесо обозрения – оно проработало два часа и отключилось, люди застряли на высоте

В Кыштыме в парке имени Пушкина 1 июня начало работать колесо обозрения. Пост о том, что аттракцион доступен для посещения разлетелся по социальным сетям, горожане с детьми отправились посмотреть на него. Один круг проката стоил 350 рублей.

Однако, как сообщают местные жители, колесо не проработало и пары часов. Как пояснили в мэрии, сработала защита, и механизм встал, люди в кабинках застряли на высоте. Спускать их пришлось механику в ручном режиме – очевидцы рассказывают, что мужчина руками крутил редуктор и опускал кабинки до посадочной площадки. К счастью, обошлось без пострадавших.

«Приносим извинения за доставленные неудобства. Всем посетителям, находившимся в момент сработки защиты в кабинах аттракциона, будут возвращены денежные средства за приобретение билета и предоставят пригласительный на поездку на катамаране», – сообщили в мэрии Кыштыма. Ситуацию там назвали штатной и поправимой, а также пригласили снова приходить кататься на колесе обозрения, как только оно возобновит работу.

Впрочем, горожане после инцидента со скепсисом отнеслись к предложению чиновников, высказываясь в соцсетях в том духе, что даже даром не пойдут кататься на аттаркционе, который перестал работать в первый же день.

Кыштым, Елена Васильева

