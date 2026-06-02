Челябинские спасатели сняли девушку с сосны

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области спасателям пришлось спасать девушку, которая залезла на сосну и сне смогла слезть обратно.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе региональной поисково-спасательной службы, в субботу, 30 мая девушка 1999 года рождения решила достать застрявшего на сосне «воздушного змея». На дерево она забралась самостоятельно, а спуститься на землю уже не смогла.

На помощь прибыли спасатели Златоустовского поисково-спасательного отряда областной службы. При помощи альпинистского снаряжения спасатели спустили девушку на землю и передали родственникам.

Челябинск, Елена Васильева

