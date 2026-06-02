Суд запретил жителю поселка Полевой содержать свиней

Суд Сосновского районного суда Челябинской области обязал владельца свиней в поселке Полевой избавиться от них.

Мужчина разводил хрюшек на своем земельном участке. Соседи пожаловались, что животные находятся на свободном выгуле, от них неприятный запах и шум. Владельцам соседних участков отдыхать на своей территории стало невозможно, и они обратились в суд. В исковом заявлении они требовали обязать ответчика прекратить содержание свиней на земельных участках, вывезти остатки жизнедеятельности животных.

Суд требование удовлетворил и обязал владельца свиней в течение шести месяцев убрать их с земельных участков, а также очистить территорию от последствий содержания животных.

Решение суда вступило в законную силу.

