На ММК начался монтаж высокотехнологичного нового станка: что он умеет и для чего нужен

На Магнитогорском меткомбинате в листопрокатном цехе № 11 (ЛПЦ-11) начался монтаж высокотехнологичного оборудования для лазерного текстурирования прокатных валков. Новый станок дополнит классическую электроэрозионную обработку и повысит эффективность производства, сообщили «Новому Дню» в департаменте корпоративных коммункаций ПАО «ММК».

Первые валки с новой текстурой планируется получить в июле. В основе работы станка лежит лазерное текстурирование – контролируемое удаление слоя материала с поверхности изделия под воздействием лазерного излучения. Оно позволяет создавать сложные микрорельефы и равномерно наносить заданную текстуру на стальные валки без механического износа инструмента и деформации металла.

Станок будет оснащен высокоточным двигателем, двумя лазерными головками и системой отслеживания, калибрующейся в процессе работы.

Ожидается, что новая технология увеличит ресурс прокатных валков за счет увеличения межперевалочного срока их службы. Прочность поверхности рабочих валков будет достигнута благодаря закалке при использовании лазера. В результате качество готового металлопроката улучшится, что позволит в полном объеме удовлетворить запросы потребителей.

«В отличие от электроэрозионных станков, лазерный станок может уменьшить шероховатость до 0,5-0,6 микрометра, улучшая показатель почти в 2,5 раза. А этот параметр – один из ключевых для автомобилестроителей: поверхность проката становится более однородной по оттенку и идеально подготовленной под покраску», – отметил начальник ЛПЦ-11 ММК Павел Качурин.

Магнитогорск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube