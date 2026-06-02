Жительница Златоуста оформила на подруг кредиты и перевела деньги мошенникам

Жертва мошенников отдала аферистам свои деньги, а когда они закончились – оформила кредиты на подруг.

В ОМВД России по Златоустовскому городскому округу обратилась местная жительница, с банковского счёта которой исчезло более 850 тысяч рублей. В ходе расследования оперативники выявили ещё четырёх потерпевших – все они оказались знакомыми одной и той же 45-летней женщины. Как установили сотрудники полиции, горожанка попала под влияние мошенников, которые убедили её в выгодности инвестиций через интернет-платформу. В личном кабинете аферисты рисовали баснословный рост доходов, но вывести средства не давали, требуя новых вложений.

Когда собственные деньги закончились, женщина начала просить у подруг их телефоны, с помощью которых за короткое время оформляла онлайн-кредиты и микрозаймы на их имена, а полученные средства тут же переводила на свой счёт и отправляла мошенникам. Общая сумма ущерба составила 2,9 миллиона рублей. Задержанная дала признательные показания и пояснила, что искренне верила в инвестиции и не осознавала, что сама стала орудием в руках аферистов, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Следственным отделом ОМВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (Кража).

