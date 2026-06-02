Росимущество снова продает активы ЮГК

Росимущество снова попытается продать активы «Южуралзолото группа компаний». Их стоимость составляет 162 млрд рублей.

Как сообщается на сайте Росимущества, аукцион начнется 2 июня, сбор заявок продлится до 9 июня. Итоги будут подведены 10 июня 2026 года. Шаг аукциона составит 2 процента от начальной цены продажи (3,24 млрд рублей).

Участникам необходимо подать заявку на участие в торгах на площадке Росэлторг и внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов.

Для признания аукциона состоявшимся будет достаточно участие одного покупателя, подавшего заявку, комплект документов, предусмотренный документацией торгов и внесшего задаток. До этого на аукционы ЮГК так никто и не заявился.

Челябинск, Елена Васильева

