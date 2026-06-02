В Челябинске по обвинению во взяточничестве арестованы чиновник Минтранспорта и директор фирмы, выполнявшей госконтракты

Советский районный суд Челябинска сегодня отправил под арест двух обвиняемых во взяточничестве: главного инженера отдела транспортной безопасности областного Минтранса Евдокимова П.Г. и генерального директора ООО «Ампир» Дурова Д.В.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Челябинской области, чиновник был задержан по обвинению в получении взятки в 2024-2026 годах от директора фирмы. Коммерсант заплатил 1 250 000 рублей, чтобы скрыть неисполнение госконтрактов и избежать проверок министерства. ООО «Ампир» по условиям контракта должно было оказать услуги по защите мостов через реки Сибирка на 19 км автодороги Сатка-Сибирка-Средняя Калагза; Синара на 12 км автодороги Огневское-Усть-Карадолка-Кызалова; Миасс на 1 км автодороги Береговой-Сагаусты от актов незаконного вмешательства.

Суд избрал меру пресечения для обоих обвиняемых в виде заключения под стражу до 1 августа 2026 года.

