В Миассе в квартире загорелась штора: ожоги получил маленький ребенок

На пожаре в жилом доме в Миассе пострадал ребенок. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня днём в квартире на 2 этаже дома по улице Донская загорелась штора. Пожар хозяйка квартиры смогла потушить самостоятельно до прибытия огнеборцев.

По предварительным данным, причиной возгорания стала детская шалость с зажигалкой. В квартире живёт многодетная семья. В момент происшествия родители и пятеро детей находились дома.

В результате пожара пострадал мальчик 2026 года рождения. Он получил ожоги и был госпитализирован.

