Челябинец, пытавшийся мачете убить бывшую и ее нового мужчину, сядет на 12 лет

Житель Челябинска получил 12 лет строгого режима за попытку убить мачете свою бывшую жену и ее нового сожителя.
Как напоминают в пресс-службе СКР по Челябинской области, утро 31 октября 2025 года 37-летний осужденный напал у дома на улице Румянцева на свою бывшую 34-летнюю жену и ее нового 39-летнего мужчину. Он бил их мачете, но очевидец помог потерпевшим отбиться, потом на помощь пришел и патруль полиции.
Суд признал челябинца виновным в покушении на убийство двух лиц, совершенном с особой жестокостью, и приговорил к 12 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы ещё на один год.
Также в пользу бывшей жены взыскали 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а в пользу её сожителя – 2,5 миллиона рублей.
Челябинск, Елена Васильева
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