Полиция поймала нелегалов, работавших в теплицах

Нелегалов, работавших в теплицах, выявила в ходе специального двухдневного рейда полиция Челябинской области.

Как сообщает пресс-служба регионального главка, в рамках федеральной оперативно-профилактической операции «Нелегал» проведен рейд в тепличных хозяйствах, расположенных вблизи деревень Акбашева и Калиновка Аргаяшского района.

Полицейскими проверено более 20 иностранных граждан, которые занимались выращиванием овощных культур, на наличие разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности.

По результатам рейда задокументировано:

– 15 административных протоколов, в том числе 8 за нарушения режима пребывания на территории Российской Федерации по статье 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

– 5 протоколов выписано за осуществление трудовой деятельности без разрешения на работу по статье 18.10 и два за предоставление ложных сведений при постановке

на миграционный учет по статье 19.27.

– в отношении 5 граждан дальнего зарубежья приняты решения об административном выдворении за пределы страны в принудительном порядке.

В настоящее время проводится работа по установлению работодателя для привлечения к административной ответственности за незаконное привлечение к труду иностранцев. Тому, кто нанял нелегалов, грозит административный штраф до восьмисот тысяч рублей за каждого нарушителя либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Только за два дня мероприятий задокументировано 28 преступлений и 309 административных правонарушений в сфере миграции. Возбуждено 20 уголовных дел. Принято 40 решений о выдворении, в том числе 35 с помещением в Центр временного содержания. Закрыт въезд в Российскую Федерацию 41 мигранту.

Челябинск, Елена Васильева

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