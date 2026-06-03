В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение . 4 июня в регионе ожидаются ливни, грозы, град, сильный ветер.

Об этом сообщает Гидрометцентр Челябинской области. Непогода, согласно прогнозу, начнется уже ночью и распространится на весь день.

При грозе ожидается шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду. В горах возможны туманы. Температура воздуха днем не превысит показателя в 22 градуса выше ноля.

В районах с интренсивным выпадением осадков ввозмоен подъем уровня воды в реках.

Челябинск, Елена Васильева

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