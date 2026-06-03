В Челябинске будут судить убийцу, скрывавшегося от правосудия более 10 лет

Жителя Магнитогорска, который в 2014 году застрелил знакомого из-за денег, поймали в городе Сочи. Более 10 лет ему удавалось скрываться, но теперь он предстанет перед судом.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, обвиняемый в январе 2014 года, решил убить своего знакомого, чтобы похитить деньги – 3 млн рублей. Мужчина вооружился огнестрельным двуствольным оружием, назначил потерпевшему встречу, используя в целях конспирации приобретенные сим-карты на подставное лицо, и отключил свой мобильный телефон.

Знакомого он убил в его же автомобиле «Мерседес Бенц S320», дважды выстрелив в голову. После этого он похитил находившуюся в салоне автомобиля спортивную сумку с денежными средствами в сумме не менее 3 млн рублей. Потерпевший скончался на месте, убийца скрылся. Брошенную на дороге около села Агаповка машину с заведенным двигателем и убитым водителем в салоне обнаружили проезжавшие автомобилисты и вызвали полицейских, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. К установлению всех обстоятельства произошедшего подключились наиболее опытные оперативники управления уголовного розыска ГУ МВД региона. Опросив супругу погибшего, а также знакомых силовики выяснили, что в день гибели магнитогорец уехал со своим знакомым, а при себе у него имелась крупная сумма – три миллиона рублей. Эти деньги мужчина рассчитывал вложить в прибыльное дело, для чего планировал уехать на время из Челябинской области.

Личность подозреваемого была оперативно установлена, но задержать его удалось только спустя несколько лет. Все это время фигурант скрывался в Краснодарском крае, где проживал под именем своего родного брата, при необходимости предъявляя копии его паспорта.

Сейчас 52-летний магнитогорец арестован, уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу. Ему предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), п.п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью).

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