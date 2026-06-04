Полиция нашла у челябинки в гараже контрафактный алкоголь и табак на полтора миллиона рублей

Контрафактный алкоголь и табачную продукцию нашла полиция у предпринимательницы из Челябинска. Дело передается в суд.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе региональной полиции, 54-летняя жительница Челябинска хранила контрафакт в гараже, а продавала его доверенным лицам по предварительной договоренности.

В арендованном подозреваемой гараже полицейские изъяли 1,5 тысячи единиц немаркированной алкогольной продукции и 9 тысяч единиц табачной продукции на общую сумму более 1,5 миллиона рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Елена Васильева

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