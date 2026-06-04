Житель Челябинска разорвал в суде уголовное дело

Советский районный суд, рассмотрит уголовное дело о вмешательстве в деятельность суда.

30-летний житель Челябинска был осужден за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Мужчину приговорили к 13 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Но решение суда в законную силу не вступило, потому что было обжаловано стороной защиты.

В марте 2026 года подсудимый, находясь в зале судебного заседания, при ознакомлении с материалами уголовного дела разорвал свыше 100 листов уголовного дела, – сообщает прокуратура Челябинской области. Это было расценено как вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудию (ч. 1 ст. 294 УК РФ).

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

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