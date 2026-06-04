Нарушители на УАЗе изуродовали экотропу в Зюраткуле

Инцидент произошел в природном парке Зюраткуль – нарушители на УАЗе изуродовали экотропу.

Как сообщает пресс-служба парка, три человек на автомобиле УАЗ незаконно заехали на территорию парка со стороны города Сатки, проехали через хребет Зюраткуль и двинулись вниз по туристической экотропе «Малая медвежья», которая ведёт со стороны посёлка Зюраткуль на хребет. В результате они сломали часть деревянного настила, нарушили почвенно-растительный слой с охраняемыми видами растений и нанесли природе ущерб.

Нарушители уже установлены. На месте события составлены протоколы.

Экотропа «Малая медвежья» является одним из самых популярных маршрутов для туристов, сообщает пресс-служба экпарка. Деревянный настил защищает хрупкую почву и редкие растения. Его повреждение может привести к гибели охраняемых видов.

«Автомобили, мотоциклы, квадроциклы и любой другой механический транспорт вообще запрещены на особо охраняемых природных территориях. Это правило существует для защиты хрупкой природы, редких растений и безопасности туристов. Это не просто правило, это необходимость сохранения уникальной природы Южного Урала», – напомнили в пресс-службе парка.

Челябинск, Елена Васильева

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