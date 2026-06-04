Троичанка сдала полиции мошенников, задержан курьер

В Троицке полицейские задержали курьера из Московской области, пытавшегося забрать у женщины около двух миллионов рублей. Им оказался 18-летний житель города Пушкино Московской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, злоумышленники в течение нескольких дней звонили 52-летней троичанке под предлогом посмертного награждения её сына, погибшего в зоне СВО, орденом Мужества, а затем запугали женщину взломом портала «Госуслуги» и обвинениями в сотрудничестве с террористами. Лжесотрудники силовых ведомств потребовали «задекларировать» сбережения и привезти наличные по указанному адресу.

Однако женщина сразу поняла, что разговаривает с мошенниками, и обратилась в полицию. Дальнейшие действия проходили под контролем оперативников МО МВД России «Троицкий». Женщина сделала вид, что следует инструкциям аферистов, а сотрудники полиции скрытно сопровождали её. При попытке курьера забрать денежные средства он был задержан.

На допросе задержанный, нигде не работающий молодой человек со средним образованием, пояснил, что познакомился на сайте знакомств с девушкой, перешёл по ссылке, после чего с ним связался якобы сотрудник правоохранительных органов и заявил об «утечке данных в недружественное государство». Испугавшись уголовной ответственности, он согласился на предложение виртуальной знакомой о работе курьером. Кураторы оплачивали ему перелёты, проживание и питание.

Всего молодой человек выполнил пять «заказов» в Уфе, Челябинске и Троицке, забрав у обманутых граждан более 6 миллионов рублей, которые перевёл на счета аферистов. Следственным отделом МО МВД России «Троицкий» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

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