Челябинский военный суд приговорил начальника факультета военно-воздушной академии к 6 годам колонии

Начальник факультета филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» г. Челябинска осужден за должностное преступление. Полковник А. приговорен Челябинским гарнизонным военным судок к 6 годам лишения свободы.

Как отмечает объединенная пресс-служба судов Челябинской области, начальник факультета пользовался бесплатным трудом военнослужащих. Он отправлял подчиненных вместо службы делать ремонт в его квартире и заниматься строительством на земельном участке. Бесплатную рабочую силу он использовал не только для своих нужд, но и помог родственнику, которому необходимо было провести работы в нежилом помещении.

Преступление было квалифицировано по статье п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Военнослужащий приговорен к лишению свободы сроком на 6 лет. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также обвиняемый лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на 1 год и лишен звания «полковник».

Приговор не вступил в законную силу, отметили в пресс-службе.

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