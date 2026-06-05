Житель Челябинской области получил 15,5 лет за госизмену и терроризм

15,5 лет лишения свободы получил житель Челябинской области за государственную измену и участие в терроризме.
Дело слушалось в Центральном окружном военном суде. 22-летний обвиняемый январе 2024 года разместил печатные материалы с призывами к террористической деятельности на могилах участников СВО. Гражданин являлся сторонником террористического украинского военизированного объединения и действовал по заданию куратора.
Вскоре после этого за молодым человеком пришли сотрдуники ФСБ. Во время вынесения приговора суд учел раскаяние обвиняемого и полное признание вины.
Челябинск, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»