Магнитогорск первым примет многодневный передвижной фестиваль «Челябинская область – большая семья»

Магнитогорск в выходные примет передвижной фестиваль «Челябинская область – большая семья». Он станет первым в череде городов региона, где пройдут праздничные мероприятия. Социально-культурный проект, инициированный главой региона Алексеем Текслером, пройдет 6 июня на территории городского курорта «Притяжение», объединив практическую пользу и семейный досуг.

Как сообщили «Новому Дню» в департаменте корпоративных коммуникаций ПАО «ММК», 6 июня с 11:30 до 20:00 жители и гости Магнитогорска смогут получить консультации и услуги, познакомиться с ключевыми инициативами области и интересно провести время с близкими.

В мобильных медицинских пунктах можно будет пройти экспресс-тестирование, проверить общие показатели здоровья, попасть на прием к неврологу, кардиологу и дерматовенерологу.

В консультационных шатрах специалисты МФЦ, Социального фонда и налоговой службы Челябинской области ответят на вопросы о начислении пособий, оформлении льгот, выплатах и юридических тонкостях. Также в этот день в «Притяжении» будут работать представители общественной приемной губернатора, аппарата уполномоченных, жилищной инспекции и фонда «Защитники Отечества».

Кроме того, гости фестиваля смогут попробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО, принять участие в командных играх, семейных эстафетах и творческих мастер-классах. Параллельно на главной сцене пройдет большая культурная программа с участием лучших музыкальных и танцевальных коллективов Южного Урала, конкурсами и розыгрышами памятных призов.

Передвижной фестиваль «Челябинская область – большая семья» за лето посетит 43 города и завершится в региональном центре 5 сентября.

Магнитогорск, Елена Васильева

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