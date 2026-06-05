Дмитрий Медведев посетил Челябинск

Дмитрий Медведев побывал с рабочим визитом в Челябинской области. Как сообщил в своих соцсетях замглавы СовБеза России, он побывал на НПО «Электромашина», наградил коллектив предприятия орденом Почета. Также зампредседателя Совета безопасности РФ провел совещание о ценообразовании на продукцию военного назначения.

Уральский полпред Артем Жога сопровождал Медведева в ходе рабочего визита.

«Вместе с заместителем Председателя Совета Безопасности России Дмитрием Анатольевичем Медведевым работали сегодня в Челябинске. Посетили важное машиностроительное предприятие страны – НПО «Электромашина»», – написал накануне в соцсетях Жога.

«Завод был эвакуирован на Урал в 1941 году. В годы Великой Отечественной войны это было единственное предприятие, поставлявшее электрооборудование для бронетанковой техники, в том числе для легендарных Т-34. Сейчас здесь выпускают востребованную продукцию, много внимания уделяют подготовке кадров и техперевооружению. Дмитрий Медведев вручил коллективу предприятия Орден Почёта. Высокая государственная награда – это заслуга каждого работника и большой вклад в обороноспособность страны. Урал вновь подтверждает свой статус опорного края державы и продолжает усердно трудиться на благо России!», – добавил полпред.

Челябинск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube