В Челябинске супруги организовали подпольный «банк»: дело передано в суд

В Челябинске супружеская пара пойдет под суд за незаконную банковскую деятельность. Уголовные дела в отношении мужа и жены 1980 и 1983 годов рождения возбуждены по нескольким статьям: пп.«а», «б» ч. 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность), ч.2 ст.187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей) и п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (Незаконное образование юридического лица).

Полицейские установили, что обвиняемые проводили денежные операции в обход официальных банковских структур. Без регистрации кредитной организации и получения соответствующей лицензии они осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под видом оплаты фактически не оказанных услуг. Для этого использовались реквизиты и расчетные счета подконтрольных организаций, открытых на подставных лиц. Доход от незаконной деятельности составил более 30 миллионов рублей, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. Супруги действовали в составе организованной группы, но их дела выделены в отдельные производства в связи с заключением досудебного соглашения.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Калининский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.

В отношении 14 участников преступной группы уголовное дело расследуется, отметили в прокуратуре Челябинской области.

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