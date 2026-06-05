В Челябинске будут судить представителей застройщика, обманувших более 200 дольщиков

Центральный районный суд Челябинска рассмотрит дело о мошенничестве на рынке жилья, жертвами которого стали более 200 граждан. Фигурантами дела стали руководители и сотрудники компании «Ин-Строй», которые в 2022-2025 годах обманули покупателей домов в микрорайоне Ясное небо.

Обвиняемых пятеро, им предъявлены обвинения по нескольким статьям: ч. 4 ст. 159 (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (Незаконные образование (создание, реорганизация) юридического лица), – сообщает прокуратура Челябинской области.

По версии органов предварительного следствия, обвиняемые под предлогом строительства индивидуальных жилых домов на территории Челябинской области похитили денежные средства 204 граждан. Деньги были собраны, но дома не достроены.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу. Судом наложен арест на 106 объектов недвижимости физических лиц, подконтрольных обвиняемым (жилые дома, здания, земельные участки) кадастровой стоимостью более 395 млн рублей.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube