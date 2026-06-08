Челябинцев призвали сообщать коммунальщикам о появлении зеленой воды в кране

В столице Южного Урала 8 и 9 июня АО «УСТЭК-Челябинск» проведет испытания теплосетей. Проверка коснется в Советском районе коммуникаций в границах улиц Доватора, Блюхера, Тарасова, Дарвина, Кузнецова, Сулимова, Троицкий тракт. В Центральном – Энтузиастов, Энгельса, Татьяничевой, Воровского, Лесопарковая, Худякова.

Как сообщает администрация города, в теплоноситель будет добавлен органический краситель. Это необходимо чтобы выявить места утечек. Если в горячих кранах появилась зеленая вода – об этом необходимо сообщить в управляющую организацию и АО «УСТЭК-Челябинск».

При обнаружении на улицах зеленых разливов запомните точный адрес и передайте информацию диспетчерам АО «УСТЭК-Челябинск» по телефону 246-40-00, просят в горадминистрации. Там также отметили, что краситель безопасен для человека и окружающей среды, но не предназначен для использования в бытовых нуждах.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube