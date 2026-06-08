В Челябинск 10 июня прибудет «Поезд Победы»

Жители и гости города смогут увидеть уникальную экспозицию, посвященную событиям Великой Отечественной войны. «Поезд Победы» 10 и 11 июня сделает остановку на челябинском железнодорожном вокзале, – сообщили в горадминистрации.

Посетителей ждут 10 тематических вагонов, где воссоздана атмосфера военных лет. Получить билет можно бесплатно на официальном сайте проекта поездпобеды.рф. Регистрация на посещение «Поезда Победы» в Челябинске откроется 9 июня. Количество мест ограничено, так как одновременно в вагоне может находиться не более 12 человек. Посетителей запускают каждые 5 минут. В целом экскурсия длится 45 минут.

Организаторы отмечают, что у выставки есть возрастные ограничения. Дети младше 6 лет не могут посетить экспозицию. Дети в возрасте от 6 до 11 лет – только в сопровождении взрослых. При семейном посещении достаточно регистрации взрослых. Дети старше 12 лет – могут ознакомиться с выставкой самостоятельно, но в этом случае должны пройти регистрацию.

Для тех, кто не сможет прийти на выставку, доступен виртуальный 3D-тур, который позволяет изучить все детали масштабной инсталляции в режиме онлайн.

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