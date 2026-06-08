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Дикие собаки напали на бывшего челябинского депутата

СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело после нападения стаи собак на бывшего депутата регионального законодательного собрания Алексея Денисенко. Дело заведено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщает пресс-служба госоргана.

Об инциденте сообщил сам Алексей Денисенко в своих соцсетях, пишет «Коммерсант- Южный Урал». По словам горожанина, он гулял с собаками, когда на них напали дикие животные. Челябинцу пришлось наложить несколько швов. Алексей Денисенко отметил, что такая ситуация стала возможна из-за закона, принятого предыдущим составом заксобрания региона.

«Он [закон] обязал местные власти тратить бюджетные деньги на отлов, содержание и стерилизацию собак. На каждую особь уходит столько, сколько получает средний пенсионер. Каков итог? Деньги тратятся вместо людей на собак, а те продолжают бегать по улицам стаями – только теперь с «сережками-чипами» в ушах», – подчеркнул Алексей Денисенко.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие случившемуся.

Челябинск, Елена Васильева

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