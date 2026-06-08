Челябинка пыталась избавить сына от армии и получила штраф в 2 млн рублей

Жительница Челябинска осуждена за дачу взятки и оштрафована на крупную сумму. Женщина в 2024 году пыталась избавить своего сына от прохождения службы в армии. Через посредника она передала деньги должностным лицам госучреждений, чтобы молодому человеку выставили ложный диагноз, позволяющий избежать призыва в вооруженные силы РФ. Сумма взятки составила 180 000 руб.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Челябинской области, женщину осудили по статье п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника, за совершение заведомо незаконных действий, в крупном размере). Обвиняемая признала свою вину и раскаялась.

Советский районный суд Челябинска 8 июня 2026г. назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 2 000 000 руб. Приговор в законную силу не вступил.

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