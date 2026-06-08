В Челябинске полицейские задержали курьера мошенников, прибывшего из Ростовской области

Жительница Челябинска сообщила полиции, что ее атакуют мошенники. Дальнейшее общение проходило под контролем правоохранительных органов и завершилось задержанием курьера.

Женщина рассказала полицейским, что ей позвонили неизвестные и заявили о взломе её аккаунта на портале «Госуслуги», а также оформлении доверенности от её имени. В течение нескольких дней лжесотрудники правоохранительных органов убеждали ее «задекларировать» сбережения и передать их курьеру. Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска городского УМВД, узнав о готовящейся «сделке», подготовили муляж денег. В момент передачи они задержали соучастника аферистов. Им оказался 19-летний житель Ростовской области, прибывший в Челябинск 18 мая, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Предложение о незаконной подработке молодой человек нашёл в интернете. Следуя инструкциям «куратора», он забирал деньги у обманутых граждан, оставлял себе процент, а остальное переводил на сторонние счета или передавал следующему звену преступной цепочки. Как выяснили полицейские, жертвами задержанного и его подельников стали ещё двое жителей Челябинска. Общая сумма похищенных средств составила около пяти миллионов рублей.

Сейчас задержанный находится в СИЗО. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

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