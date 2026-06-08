На озере Большие Касли утонул мужчина

В субботу спасателям поступило сообщение о ЧП на озере Большие Касли: отдыхавший прыгнул в воду и не вынырнул. Поиски мужчины 1976 года рождения продолжались три дня.

Сегодня тело утонувшего было обнаружено на глубине 2 метров в 230 метрах от берега. Специалисты Кыштымского поисково-спасательного отряда подняли погибшего на поверхность, доставили к берегу и передали сотрудникам полиции, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

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