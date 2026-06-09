В Нязепетровске в реке утонул 10-летний мальчик

В Нязепетровске на водоеме утонул ребенок.

Минувшей ночью спасателям поступило сообщение о пропаже мальчика 2016 года рождения. Ребенок ушел кататься на велосипеде и не вернулся домой. На поиски отправились сотрудники МЧС России, полиции и добровольцы.

Сначала на берегу реки Нязя были обнаружены велосипед и личные вещи ребенка. Позже тело мальчика было найдено очевидцами вблизи берега и передано сотрудникам полиции, – сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В МЧС рассказали, что с начала мая на водоемах Челябинской области при различных обстоятельствах погибли 8 человек, в том числе 2 ребенка. Три трагических случая произошли во время купания в необорудованных местах.

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