Студента будут судить за дачу взятки заведующему кафедрой

Студента ЮрГУ обвинили в даче взятки сотруднику университета.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, преступление было совершено в 2021 году. Обвиняемый передал заведующему кафедрой университета взятку в размере 30 тыс. рублей. В обмен на деньги преподаватель должен был написать за студента выпускную квалификационную работу, обеспечить допуск к ее защите и гарантировать положительную оценку.

Все условия «сделки» были выполнены. Работа была написана, после чего преподаватель получил обещанное вознаграждение. В дальнейшем, являясь членом государственной экзаменационной комиссии, он принял участие в процедуре защиты и выставлении выпускнику положительной оценки.

Но теперь молодой человек пойдет под суд, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Обвиняемый признал факт передачи денежных средств должностному лицу и раскаялся в содеянном. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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