Челябинца, постиравшего мейн-куна в машинке, будут судить за издевательство над животным

Челябинец пойдет под суд за жестокое обращение с животным. Мужчина решил расправиться с котом, который вызывал у него неприязнь. Он засунул двухлетнего мен-куна в стиральную машинку и включил ее. После этого, несмотря на мороз, запер мокрого кота на неотапливаемом балконе.

Когда домой вернулась жена, она обнаружила кота в критическом состоянии. Женщина сразу же отвезла кота в клинику, но спасти его не удалось. У животного врачи диагностировали множественные ушибы внутренних органов, болевой шок.

Прокуратура Калининского района города Челябинска предъявила живодеру обвинение по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страдания). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, за содеянное мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.

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