В Челябинске после удара молнии загорелась крыша коттеджа

В Челябинске более 3 десятков пожарных и 7 машин тушили пожар на крыше большого частного дома на улице Шершневской. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать электрический разряд от ударившей в кровлю здания молнии.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области, загорелся утеплитель кровли, пожар распространился на площади 180 квадратных метров. Работы по тушению осложнялись конструктивными особенностями здания: огнеборцам приходилось использовать бензорезательный инструмент для вскрытия кровли и проливки тлеющих участков утеплителя.

Открытое горение ликвидировано, – отметили в МЧС. Пострадавших нет. На месте работали 34 человека личного состава и 7 единиц техники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона.

Фото: MAX-канал ГУ МЧС России по Челябинской области

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