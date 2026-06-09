Робот сделал закупки на ММК эффективнее на несколько миллионов

Программный робот RPA-328, который автоматизирует рассылку уведомлений по согласованию технических характеристик закупаемой продукции, признан одним из наиболее результативных проектов по роботизированной автоматизации бизнес-процессов, внедренных ММК в последние годы. Накопленный экономический эффект от его работы по итогам 2024-2025 гг. составил 4,57 млн рублей.

Главное предназначение RPA-328 – не допускать нарушения сроков при закупках сложного оборудования через электронную торговую площадку ММК, поскольку из-за человеческого фактора согласование технических характеристик может затягиваться, пояснили «Новому Дню» в депратаменте внешних коммуникаций ПАО «ММК».

Автором решения выступил экономист первой категории управления аналитики и развития снабжения Александр Дубровский, разработавший проект под руководством старшего менеджера Дмитрия Камнева и ведущего специалиста Евгения Трахтенгерца. Техническую реализацию обеспечил Центр технологий роботизации «Некст» (интегратор RPA в ММК).

«Робот показывает количество позиций, по которым не принято решение, и указывает срок визирования. Отчет приходит маркетологу и его руководителю, а уведомления, сформированные на основании отчета, поступают в визирующий центр ответственности. Это позволяет держать закупочные процедуры на контроле без ручного сбора данных и существенно сократить время на взаимодействие с заказчиком», – рассказал Александр Дубровский.

Технология роботизации бизнес-процессов (RPA) применяется на Магнитогорском металлургическом комбинате с 2018 года. Сегодня только в коммерческой дирекции функционируют более 50 программных роботов, которые охватывают различные направления деятельности, повышая скорость и точность выполнения рабочих процессов, а также освобождая сотрудников от выполнения рутинных задач. Масштабная работа в части автоматизации и цифровизации укрепляет позиции ММК на российском рынке как компании, внедряющей передовые решения в производственные и управленческие процессы.

Магнитогорск, Елена Васильева

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