В Челябинской области объявлен режим ракетной опасности

В Челябинской области введен режим «ракетная опасность».

Жителей просят соблюдать меры безопасности.

Если вы в здании:

спуститесь на нижний этаж, в подвал или паркинг;

не пользуйтесь лифтом;

▪️если спуститься невозможно, закройте окна, шторы, отойдите от окон, укройтесь в помещении без остекления между несущими стенами (например, санузел, коридор или кладовая);

▪️не подходите к окнам и не выглядывайте на улицу;

▪️выключите газ и электроприборы;

▪️держите при себе телефон, документы, воду;

▪️оставайтесь на месте до сигнала «Отбой».

Если вы на улице:

▪️не оставайтесь на открытой местности. Укройтесь в ближайшем здании, подземном переходе, паркинге или другом безопасном месте;

▪️не оставайтесь рядом с окнами, стеклянными витринами, рекламными конструкциями;

▪️если укрытия нет – лягте на землю в низине, овраге, прикройте голову руками.

Если вы в транспорте:

▪выйдите и укройтесь в ближайшем здании или подвальном помещении / подземном переходе.

В МОБ напоминают, что нельзя снимать на телефон работу ПВО и беспилотников, трогать и

перемещать их.

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