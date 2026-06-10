В Челябинской области объявлен режим ракетной опасности

В Челябинской области введен режим «ракетная опасность».
Жителей просят соблюдать меры безопасности.
Если вы в здании:
спуститесь на нижний этаж, в подвал или паркинг;
не пользуйтесь лифтом;
▪️если спуститься невозможно, закройте окна, шторы, отойдите от окон, укройтесь в помещении без остекления между несущими стенами (например, санузел, коридор или кладовая);
▪️не подходите к окнам и не выглядывайте на улицу;
▪️выключите газ и электроприборы;
▪️держите при себе телефон, документы, воду;
▪️оставайтесь на месте до сигнала «Отбой».
Если вы на улице:
▪️не оставайтесь на открытой местности. Укройтесь в ближайшем здании, подземном переходе, паркинге или другом безопасном месте;
▪️не оставайтесь рядом с окнами, стеклянными витринами, рекламными конструкциями;
▪️если укрытия нет – лягте на землю в низине, овраге, прикройте голову руками.
Если вы в транспорте:
▪выйдите и укройтесь в ближайшем здании или подвальном помещении / подземном переходе.
В МОБ напоминают, что нельзя снимать на телефон работу ПВО и беспилотников, трогать и
перемещать их.
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