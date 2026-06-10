В Челябинске за 10 дней лета выпала почти месячная норма осадков

Челябинск заливает дождями. Минувшей ночью в городе зафиксировано 26,5 мм осадков, тогда как норма июня – 61 мм. Всего же за первые десять дней лета в столице Южного Урала выпал 51 мм осадков в виде дождя, – сообщает пресс-служба администрации города.

Семь бригад МКУ»ЭВИС» работают на устранении последствий дождей. Они обследуют известные очаги подтопления в городе, прочищают действующие сети ливневой канализации, убирают ветки и мусор с дождеприемных решеток.

За минувшие сутки в диспетчерскую службу поступила только одна заявка от управляющей компании о подтоплении на внутриквартальной территории в Ленинском районе, которую специалисты оперативно отработали. В мэрии напомнили, что сообщить о подтоплении можно круглосуточно по телефону диспетчера МКУ «ЭВИС» 727-46-26.

По прогнозам метеорологов, сильные дожди пока задержатся в Челябинске.

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