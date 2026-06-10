В Челябинске в честь Дня России пройдет пробег «гармошек»

В Челябинске накануне Дня России пройдет пробег автобусов-«гармошек», – сообщили в горадминистрации. Легендарный Ikarus 280 и современный Volgabus 6271 проедут по магистральным улицам города.

Старт пробегу будет дан 11 июня в 13 часов от автобусного парка. Всех желающих будут забирать со следующих остановок: Автобусный парк – гостиница «Виктория» – улица Пионерская – Комсомольский проспект – проспект Победы – ДС «Юность» – Алое поле – площадь Революции.

В двух «гармошках» будут разные программы. В легендарном ретро-автобусе Ikarus будут звучать любимые старые песни в исполнении хора «Металлочка». В Volgabus анонсировано громкое веселье и драйв – с шутками и исторической викториной пассажиров встретит ведущая программы «Стажёр» Лана Романова.

Пробег пройдет по трем проспектам: Комсомольскому, Свердловскому и Ленина. На площади Революции всех пассажиров и зрителей ждёт необычный флешмоб. Организаторы подчеркивают – проезд в «гармошках» будет бесплатный.

Непосредственно в День России в Челябинске пройдут концерты, кинопоказы и игровые программы в парках культуры и отдыха.

В парке культуры и отдыха имени Гагарина в 12 часов начнется концерт «Россия – это мы!», а в 17 часов проект «Танцы нашей молодости». В городском саду имени Пушкина пройдут мастер-классы, игровые программы для детей, волшебные кукольные спектакли. На летней эстраде горсада в 12:00 начнется концерт.

В Саду Победы в 12:00 на главной сцене стартует большой концерт. В это же время начнет работу зона мастер-классов, где каждый желающий сможет создать тематический сувенир своими руками. В 17:00 гостей парка ждут на кинопоказ под открытым небом.

В парке «Металлург» имени Тищенко, помимо концерта и мастер-классов, в 16:00 на танцплощадке проведут вечер для старшего поколения, а в 18:00 на площадке для йоги – групповое фитнес-занятие.

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