ММК произвел 445 тысяч тонн оцинкованного проката с начала 2026 года – для чего он используется

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) уверенно удерживает статус одного из ведущих российских производителей оцинкованного проката. За 5 месяцев 2026 года Группой ММК было реализовано около 445 тыс. тонн продукции (около 90% или 397 тыс. т было отгружено на российский рынок).

Группа ММК выпускает оцинкованную сталь на двух крупных площадках – в Магнитогорске и на «ММК-Лысьвенский металлургический завод» (Лысьва), рассказали «Новому Дню» в департаменте корпоративных коммуникаций. ММК-ЛМЗ является единственным в России производителем электролитически оцинкованного проката. Продукция изготавливается методом горячего погружения стальной ленты в расплав цинка на АНГЦ. Эта технология формирует молекулярную связь металла с покрытием и гарантирует защиту от коррозии на срок до 50 лет в стандартных атмосферных условиях. Потребителям доступны различные классы цинкового покрытия, а также широчайшая линейка толщины – от 0,2 мм до 3 мм и более. Вся продукция соответствует российским ГОСТ и международным стандартам EN.

Отвечая на вызовы времени, ММК внедрил инновационное покрытие MAGProtect на основе сплава цинка, алюминия и магния. Среди основных его преимуществ: повышение коррозионной стойкости примерно в 5 раз, увеличенная устойчивость к истиранию, механическим повреждениям и образованию пыли при штамповке, эффект самовосстановления («залечивание» поврежденных участков), равномерность покрытия даже при сложной формовке, возможность уменьшать толщину слоя без потери защиты.

Оцинкованный прокат ММК востребован для производства легких стальных тонкостенных конструкций, профнастила, металлических каркасов, гнутых профилей, а также товаров народного потребления – радиаторов, котлов, корпусов стиральных машин и холодильников, деталей для мебели. В автомобилестроении и машиностроении продукция комбината используется для ответственных элементов кузова (панели, двери, крылья, капоты, крыши, багажники), деталей шасси и усиления, а также для коммерческого транспорта с повышенными антикоррозионными требованиями. Особую популярность у потребителей сегодня приобретает оцинкованная сталь с узором кристаллизации, производимая на АНГЦ-1. Этот декоративный эффект, возникающий естественным путём при формировании цинкового слоя, придает изделиям эстетичный вид без потери антикоррозионных свойств.

Оцинкованный прокат ММК находится на лидирующих позициях практически во всех ключевых сегментах: в автопроме и производстве товаров народного потребления доля ММК достигает 80-90%, в строительстве – он занимает около трети рынка.

Магнитогорск, Елена Васильева

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