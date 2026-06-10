72-летняя пенсионерка, задержанная с 3 кг мефедрона, получила 8 лет колонии

Еткульский районный суд Челябинской области вынес приговор 72-летней жительнице Свердловской области. Женщина была задержана с крупной партией мефедрона. Обвинение ей было предъявлено по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Челябинской области, пенсионерка 5 февраля 2026 года приехала на такси вместе с несовершеннолетним внуком в Еткульский район. Используя данные о местонахождении наркотиков в приложении на мобильном телефоне, забрала из тайника пакет с мефедроном, массой 3002,7 г. там же она и была задержана с поличным. В отношении несовершеннолетнего внука уголовное дело не возбуждалось, так как он не достиг возраста уголовной ответственности.

Суд приговорил свердловчанку к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

«КП-Урал» ранее сообщала, что пенсионерка жила в городе Первоуральске Свердловской области, всю жизнь проработала в местном совхозе, получила статус ветерана труда. Ее историю показали в эфире передачи «ЧП» на телеканале НТВ. В сюжете говорилось, что пожилая женщина сама поехала с внуком, увидев, что он куда-то засобирался. Подросток сказал бабушке, что получил задание забрать сумку с деньгами из тайника. Когда сумку извлекли, подъехали правоохранители. В дальнейшем внук дал показания на бабушку, его отпустили, а женщину отправили в СИЗО, – пишет «КП-Урал».

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