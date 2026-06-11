Спасатели помогли детской тургруппе переправиться через реку

Сегодня ночью туристическая группа, следовавшая по маршруту «Национальный парк Таганай – озеро Тургояк», обратилась за помощью при переправе через реку Куштумга. В составе группы было 16 человек, из них 13 детей в возрасте от 10 до 15 лет.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, на помощь туристам были направлены сотрудники МЧС России совместно со спасателями Миасского поисково-спасательного отряда. Участников благополучно переправили через водную преграду и доставили на автомобиле «Урал-Вахта» к железнодорожному вокзалу Миасса. Состояние туристов удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась.

Куштумга – река в Миасском городском округе. В жаркую погоду на туристических маршрутах ее можно перейти вброд. В Челябинской области с начала июня идут сильные дожди, что повлияло на уровень воды в реках.

В МЧС России подчеркнули, что туристическая группа была зарегистрирована на маршруте, что позволило оказать помощь быстро и в нужном объеме.

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