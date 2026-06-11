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Сотрудница магазина украла деньги из найденного кошелька. Возбуждено дело

Кыштымские полицейские раскрыли кражу 18 тысяч рублей из кошелька, забытого пенсионеркой в магазине.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, 80-летняя женщина оставила кошелёк в магазине после оплаты покупок. На следующий день ее внучка, забрав пропажу, денег там не обнаружила.

Пенсионерка обратилась в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая 43-летняя сотрудница этого магазина.

Как выяснилось, пожилая женщина оставила кошелёк на выходе из магазина. Другая покупательница нашла его и передала на кассу. Продавец, дождавшись окончания смены, достала из кошелька 18 тысяч рублей и спрятала в нижнее белье.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража).

Полиция напоминает: оставленная без присмотра вещь продолжает принадлежать её собственнику. Завладение ими с корыстной целью является хищением. При обнаружении чужого имущества необходимо принять все возможные меры для его возврата владельцу.

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