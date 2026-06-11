В Челябинской области коммерсант уклонился от налогов на 300 млн

В Челябинской области коммерсант «увел» от налогов 300 млн рублей.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по региону, фигурант, являясь директором общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего, в том числе, розничную и оптовую продажу топлива, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации, подлежащих уплате обществом за период с 2019 по 2021 годы, на общую сумму свыше 300 млн рублей.

Обвиняемый придумал схему, которая позволяла в течение длительного времени уходить от налогов путем создания искусственной системы поставки и реализации топлива. Истинные доходы предприятия при этом не отражались, перераспределяя их на подконтрольные фигуранту организации и ИП, применяющие УСН.

Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФНС России, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Челябинской области.

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, иных имущественных взысканий или возможной конфискации имущества следователем СК наложен арест на имущество фигуранта, подконтрольных лиц и организаций на сумму порядка 800 млн рублей. В числе арестованного имущества – более 20 транспортных средств, среди которых автомобили марок «Jaguar», «Volkswagen Touareg», «Toyota Land Cruiser 200», топливовозы и иная спецтехника, автозаправочные станции, складские помещения и земельные участки.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после вручения фигуранту утвержденного обвинительного заключения будет направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Елена Васильева

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