В Златоусте рухнула крыша дома: погибли 2 человека

В Златоусте рухнула кровля частного жилого дома на улице 4ая Тесьминская. Два человека погибли, ещё один получил травмы и госпитализирован.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области, дом, где случилось ЧП, был ветхим. Погибшие – женщина 1967 года рождения и мужчина 1997 года рождения, ее сын. Пострадавший – молодой человек 2007 года рождения, оказался заблокирован в доме после обрушения. Спасатели извлекли его из-под завалов и передали бригаде скорой медицинской помощи.

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