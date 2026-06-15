Полиция задержала водителя, который сбил 3 пешеходов на тротуаре

В Магнитогорске полицейские задержали водителя, который сбил 3 пешеходов, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. Инцидент произошел 13 июня в 5 часов утра в районе дома № 50 по улице им. газеты «Правда».

По предварительным данным, 41-летний водитель, управляя автомобилем «Дэу Нексия», при движении задним ходом с территории автопарковки сбил трех человек, которые шли по тротуару. Легковушка влетела людей и впечаталась в дерево. С места ДТП водитель скрылся, но был в кратчайшие сроки задержан сотрудниками полиции. Двое пострадавших в ДТП пешеходов (мужчины 18 и 35 лет) госпитализированы в медицинское учреждение, 19-летнему молодому человеку после оказания помощи назначено амбулаторное лечение.

В отношении водителя составлено несколько протоколов. В том числе, за оставление места ДТП и употребление алкоголя после дорожного происшествия, к которому он причастен. В связи с травмированием пешеходов возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ (Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

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