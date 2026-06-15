Мэр Челябинска рассказал о последствиях залпового дождя

В Челябинске накануне после сильнейшего ливня были подтоплены улицы, приостанавливалась работа общественного траспорта на отдельном участке. В понедельник на аппаратном совещании мэр города Алексей Лошкин пояснил, почему затопило улицу Братьев Кашириных, где после водной стихии некоторое время не ходили троллейбусы.

По словам градоначальника, в ливнеприемники смыло мусор с газонов и улиц. «В результате решетки сработали как пробка в ванной, закупорив возможность отвода воды. Служба коммунального хозяйства оперативно выехала на место, работали еще до прекращения дождя. Когда решетки очистили, вода ушла в ливневку», – сказал мэр. Глава города призвал жителей соблюдать чистоту и не бросать мусор мимо урн, чтобы при дожде он не забивал ливнеприемники.

В Челябинске объем выпавших в июне осадков уже превысил месячную норму.

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