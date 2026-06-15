Полицейские Магнитогорска нашли и вернули автомобили, ставшие вещдоками в деле о мошенничестве

В Магнитогорске полицейские разыскали и вернули владельцам автомобили, которых они лишились в результате обмана.

Автомобилистов обманул 26-летний местный житель, ставший фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Машины были переданы ему для продажи либо для ремонта и последующей продажи. Но молодой человек продал машины по заниженной цене, а деньги оставил себе.

Полицейские установили все местонахождение всех автомобилей среди которых: «Шевроле Круз», «Киа Спортейдж», «Форд Фокус» и «Лада Нива». Все пять машин были изъяты и в официальном порядке переданы пострадавшим магнитогорцам, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

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