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Челябинский гидрометцентр вновь предупредил об опасных природных явлениях

В Челябинской области опять ожидаются дожди и ливни. Челябинский гидрометцентр распространил прогноз о неблагоприятных погодных условиях.

До конца суток 15 июня в отдельных районах Южного Урала ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с.

МЧС призывает граждан быть острожными: не оставлять детей без присмотра, закрыть окна, на улице избегать рекламных щитов, деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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