В Челябинске снова затопило улицы

Улицы Челябинска снова затопило из-за сильного ливня. Администрация города сообщила, что бригады МКУ «ЭВИС» уже работают в тех точках, где произошли наиболее сильные подтопления.

Специалисты сейчас работают на Комсомольском проспекте, улицах Валдайской, Братьев Кашириных, Красного Урала, Университетской набережной, Первой Пятилетки. Они очищают дождеприемные решетки, открывают люки, чтобы как можно быстрее увести воду в систему. В диспетчерскую службу поступило 27 заявок, все они находятся в работе, – сообщили в пресс-службе горадмниис рации.

На ликвидации последствий залпового дождя задействовано семь бригад МКУ «ЭВИС».

Фото: MAX-канал администрации Челябинска

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