Мошенник, похитивший у пенсионеров 11 млн рублей, пойдет под суд

В Миасском городском суде будет рассматриваться уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемый – 27-летний уроженец Курганской области – организовал хищения денег у пенсионеров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области, молодой человек нашел подработку в одном из мессенджеров, а затем привлек к делу еще двух несовершеннолетних. Им удалось похитить денежные средства 4 пенсионеров, трое из которых – жители Миасса, еще одна потерпевшая – 72-летняя мать погибшего участника СВО, проживающая в Коркинском городском округе. Общая сумма ущерба составила около 11 миллионов рублей.

Одну из жертв, 75-летнюю жительницу Миасса, обвиняемый привлек в качестве курьера. Потерпевшая передала мошенникам 400 тысяч рублей собственных накоплений, а также забрала у двух других жителей Миасса еще 880 тысяч рублей, передав курьеру 1 миллион 280 тысяч рублей.

Задержали участников преступной схемы при помощи одной из пенсионерок. Женщина отдала мошенникам около 10 миллионов, а потом поняла, что имеет дело с мошенниками. Пенсионерка обратилась в полицию, когда неизвестные потребовали от нее еще около 2 миллионов рублей. Вместо настоящих денег сотрудники полиции положили в коробку муляж. После передачи коробки правоохранители провели задержание.

Молодой человек обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной преступной группы, вовлечении несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления, а также в вымогательстве в крупном размере группой лиц с применением насилия. Уголовное дело, объединенное в единое производство, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.

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