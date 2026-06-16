Серийному разбойнику, нападавшему на пенсионерок с кирпичом, вынесли приговор

В Челябинске вынесен приговор серийному разбойнику, нападавшему на женщин. 49-летний мужчина года уже отбывает наказание за такие же преступления. Спустя 24 года он признался в нападениях, совершенных в 2001 году.

Как сообщает прокуратура Челябинской области, подсудимый с 2002 года находится в местах лишениях свободы за серию разбойных нападений на женщин. Мужчина нападал на пенсионерок, бил кирпичом по голове, похищал деньги, продукты питания и скрывался. Тогда его жертвами стали девятнадцать пожилых женщин, десять из которых скончались от полученных травм.

Уже будучи в заключении, мужчина признался в преступлениях, совершенных в июле-октябре 2001 года. Жертвами стали шесть пожилых женщин, четверо из которых умерли после удара кирпичом. Преступления совершались на территории Советского и Центрального районов г. Челябинска, – сообщает объединенная пресс-служба судов Челябинской области.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, п.п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, сопряженное с разбоем) и п.п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем). Советским районным судом ему назначено окончательное наказание по совокупности преступлений в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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