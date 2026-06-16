На ММК выбрали лучшие рационализаторские предложения

На Магнитогорском металлургическом комбинате подведены итоги традиционных конкурсов «Лучшее рационализаторское предложение» и «Лучший молодой рационализатор и изобретатель» по итогам 2025 года.

Конкурсная комиссия под председательством начальника научно-технического центра ММК Андрея Картунова оценивала рационализаторские предложения в различных категориях, касающихся вопросов энергоэффективности, охраны труда, экологии, качества, повышения эффективности бизнес-процессов и т.д. Лучшим рационализаторским предложением ММК 2025 года стал проект «Оптимизация технологии раскисления металла во время слива стали из конвертера». Кубок и сертификат на денежную премию в 50 000 рублей присуждены коллективу авторов: В.В. Просекову, С.В. Демину, Ю.Н. Семочкину, В.А. Авраменко.

Были отмечены и лучшие рационализаторские предложения в отдельных категориях. Также определены рацпредложения, занявшие второе и третье место. Их авторам вручат дипломы и денежные премии.

Помимо этого, названы победители конкурса на звание «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ММК».

Работа по развитию рационализаторской и изобретательской деятельности носит на ММК системный характер. Выдвигаемые рационализаторами и изобретателями идеи развивают существующие технологии для их более эффективного использования в условиях современного производства. В 2025 году на рассмотрение экспертных комиссий подана 8071 идея, что на 12% больше, чем в предыдущем году. Три четверти из них были одобрены к внедрению, а суммарный экономический эффект от внедренных рацпредложений по итогам минувшего года составил 287,4 млн рублей, сообщили «Новому Дню» в департаменте корпоративных коммуникаций ММК.

Магнитогорск, Елена Васильева

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